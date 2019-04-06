Мать погибшей девочки: Я говорила директору, что мою дочь унижают в школе

"Одноклассники и учителя школы постоянно унижали мою дочь".

Об этом Report сказала Севиль Гусейнова - мать погибшей ученицы бакинской средней школы №162 восьмиклассницы Елены Гаджиевой, которая бросилась с 3-го этажа школы.

С.Гусейнова добавила, нередко старшеклассники били ее дочь: "Все это продолжалось в течение года. Я неоднократно жаловалась директору, но тот на все это закрывал глаза. Моя дочь не вынесла всего этого и в конце концов совершила самоубийство, бросившись из окна школы. Когда девочку доставили в больницу, сказали, что состояние ее нормальное, но меня к ней не пустили. И вот сегодня я узнала, что моя дочь скончалась".