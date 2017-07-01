Легковой автомобиль перевернулся в Абшероне, есть пострадавший - ФОТО

© Foto: Report.az

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В поселке Масазыр Абшеронского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, автомобиль марки ГАЗ-3110 столкнулся с Chevrolet при попытке разворота на перекрестке на улице Г.Алиева.

В результате ГАЗ-3110 перевернулся, а находящийся в машине Бабаев Амиль Джамиль оглу 1969 г.р. госпитализирован с травмами различной тяжести. Оба автомобиля деформированы.

На место события привлечены сотрудники полиции Абшеронского РУП. По предварительной информации, аварию спровоцировал несущийся на высокой скорости Chevrolet.

По факту ведется расследование Абшеронским РУП.