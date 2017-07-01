Легковой автомобиль перевернулся в Абшероне, есть пострадавший - ФОТО

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В поселке Масазыр Абшеронского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, автомобиль марки ГАЗ-3110 столкнулся с Chevrolet при попытке разворота на перекрестке на улице Г.Алиева.
В результате ГАЗ-3110 перевернулся, а находящийся в машине Бабаев Амиль Джамиль оглу 1969 г.р. госпитализирован с травмами различной тяжести. Оба автомобиля деформированы.
На место события привлечены сотрудники полиции Абшеронского РУП. По предварительной информации, аварию спровоцировал несущийся на высокой скорости Chevrolet.
По факту ведется расследование Абшеронским РУП.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook