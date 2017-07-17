Кямран Алиев: В связи с коррупцией 10 человек освобождены от занимаемой должности

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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ За первые 6 месяцев 2017 года на "горячую линию" № 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре поступило 2151 обращений, из которых по 16 обращениям по различным статьям Уголовного Кодекса было возбуждено уголовное дело. Также, в результате принятых мер совместно с соответствующими государственными структурами обеспечено положительное разрешение других обращений граждан, были восстановлены нарушенные права граждан и в целях устранения выявленных правонарушений в соответствующие организации были направлены представления.

Как сообщает Report, об этом начальник Главного управления, заместитель Генерального прокурора Кямран Алиев заявил на пресс-конференции с участием представителей СМИ и НПО в связи с проделанной работой Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в области борьбы против коррупции в течении первого полугодия 2017 года.

Он добавил, что за отчетный период оперативные структуры Главного управления успешно выполняя свои обязанности в результате проведенных оперативных мероприятий, возбудили уголовные дела в отношении 2 лиц задержанных на месте преступления, а также на основании информации о коррупционных правонарушениях, полученной с использованием оперативных методов и средств 6 уголовных дел, в общей сложности было возбуждено 8 уголовных дел: "В результате проведенных служебных проверок на основании выявленных правонарушений, в действиях должностных лиц не носящих уголовный характер 2 должностным лицам сделано предупреждение, 5-и сделан выговор, 2 привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора. 10 человек лишены своей должности."