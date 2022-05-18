Кямран Алиев: Мы создали специальные группы совместно с сотрудниками прокуратуры, МВД и СГБ

"Мы с первых дней работали над тем, чтобы добиться раскрытия фактов смерти, оставшихся нераскрытыми с предыдущих лет".

"Мы с первых дней работали над тем, чтобы добиться раскрытия фактов смерти, оставшихся нераскрытыми с предыдущих лет".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный прокурор Кямран Алиев.

"Нераскрытые случаи смерти создают определенную атмосферу безнаказанности в обществе. Поэтому это очень важно для нашего направления деятельности. К этой работе привлечены следователи прокуратуры, специалисты Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности. Три учреждения совместно работают в этом направлении. В прошлом году было раскрыто 8, а в этом году - 7 таких уголовных дел", - подчеркнул он.