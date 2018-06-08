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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2018)

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,11%, до 2,0074 маната, курс рубля снизился на 1,1%, до 0,0273 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0074
    1 Российский рубль 0.0273
    1 Австралийский доллар 1.2940
    1 Аргентинское песо 0.0680
    1 Белорусский рубль 0.8520
    1 Бразильский реал 0.4351
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1311
    100 Вон Республики Корея 0.1582
    1 Чешская крона 0.0779
    100 Чилийских песо 0.2692
    1 Китайский юань 0.2655
    1 Датская крона 0.2695
    1 Грузинский лари 0.6932
    1 Гонконгский доллар 0.2167
    1 Индийская рупия 0.0252
    1 Английский фунт стерлингов 2.2824
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1954
    1 Швейцарский франк 1.7335
    1 Израильский шекель 0.4757
    1 Канадский доллар 1.3095
    1 Кувейтский динар 5.6299
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1122
    1 Малазийский ринггит 0.4268
    1 Мексиканское песо 0.0832
    1 Молдавский лей 0.1010
    1 Египетский фунт 0.0951
    1 Норвежская крона 0.2110
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4694
    1 Сингапурский доллар 1.2746
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4193
    1 Турецкая лира 0.3788
    1 Тайваньский доллар 0.0571
    1 Таджикский сомони 0.1879
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0650
    100 Японских йен 1.5502
    1 Новозеландский доллар 1.1940
    Золото (1 унция) 2204.2625
    Серебро (1 унция) 28.3913
    Платина (1 унция) 1528.9885
    Палладий (1 унция) 1723.7320
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