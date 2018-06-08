Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2018)

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,11%, до 2,0074 маната, курс рубля снизился на 1,1%, до 0,0273 маната.