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Конституционный суд рассмотрит обращение Сабаильского районного суда

Конституционный суд рассмотрит обращение Сабаильского районного суда Состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджанской Республики
Происшествия
8 февраля 2021 г. 16:35
Конституционный суд рассмотрит обращение Сабаильского районного суда

Состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в пресс-службе Конституционного суда, на заседании в соответствии с частью VI статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики и статьи 7.1 Закона "О Конституционном Суде" на заседании Палаты было рассмотрено обращение, поданное Сабаильским районным судом города Баку на предмет толкования статьи 110.1 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

Принято решение о принятии дела в производство Пленума Конституционного Суда, заседание которого назначено на 24 февраля 2021 года.

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