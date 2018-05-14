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    Коллегия адвокатов продолжает борьбу с лжеадвокатами

    © barassociation.az

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане продолжаются работы по оказанию качественной правовой помощи, повышению авторитета института адвокатуры для надежной защиты прав и свобод человека.

    Как сообщили Report в Коллегии адвокатов, в последнее время в ходе наблюдений, в том числе многочисленных жалоб в Президиум Коллегии, были выявлены случаи незаконного использования физическими и юридическими лицами звания адвоката: 

    "По стране проведены соответствующие расследования и в направлении устранения данных случаев приняты необходимые меры в установленном законом порядке".

    Президиум Коллегии адвокатов заявляет, что с целью повышения авторитета института адвокатуры, обеспечения права граждан страны и других лиц на получение квалифицированной юридической помощи, будут продолжены расследования и проводиться решительная борьба с лжеадвокатами.

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