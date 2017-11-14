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    Количество разместившихся в Бангладеш мусульман, бежавших из Мьянмы, достигло одного миллиона

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Количество разместившихся в Бангладеш мусульман, бежавших из Мьянмы, достигло 1 миллиона".

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил посол Турции в Бангладеш Деврим Озтюрк.

    По его словам, в Мьянме существуют серьезные проблемы: "С начала событий - с 25 августа этого года 300 тыс. араканцев бежали из Мьянмы и разместились в Бангладеш. С приходом в последние дни еще 700 тыс. мусульман-рохинджа, количество беженцев достигло 1 миллиона". 

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