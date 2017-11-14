Количество разместившихся в Бангладеш мусульман, бежавших из Мьянмы, достигло одного миллиона

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Количество разместившихся в Бангладеш мусульман, бежавших из Мьянмы, достигло 1 миллиона".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил посол Турции в Бангладеш Деврим Озтюрк.

По его словам, в Мьянме существуют серьезные проблемы: "С начала событий - с 25 августа этого года 300 тыс. араканцев бежали из Мьянмы и разместились в Бангладеш. С приходом в последние дни еще 700 тыс. мусульман-рохинджа, количество беженцев достигло 1 миллиона".