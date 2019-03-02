Кассационная жалоба убившей свою мать дочери отклонена

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Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Верховном суде завершилось судебное заседание по кассационной жалобе на приговор в отношении Гюнель Гусейновой и ее знакомого Джейхуна Аскерова, обвиняемых в убийстве ее матери.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Хафиза Насибова объявлено решение.

Согласно решению, жалоба обвиняемых была отклонена.

Отметим, что 5 января 2016 года в собственной квартире было найдено тело жительницы Баку Марьям Тофиг гызы Наметзаден (1965 г.р.) с многочисленными колото-резаными ранами.

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органами прокуратуры, были задержаны и привлечены к следствию дочь покойной Г.Гусейнова (1988 г.р.), ее племянник Н.Эйвазов (1998 г.р.) и Дж.Аскеров (1997 г.р.).

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Г.Гусейнова осуждена на 18 лет лишения свободы, Дж.Аскеров - на 19 лет, а Н.Эйвазов - на 10 лет.

Напомним, что убитая М.Наметзаден занималась торговлей золотом в Баку. Подозреваемая в убийстве ее дочь Г.Гусейнова развелась с мужем и имеет маленькую дочь.