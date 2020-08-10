Кафе в Саатлы работало с нарушением правил карантинного режима

В отношении владельца и пяти клиентов заведения составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях

Продолжаются мероприятия, связанные с выявлением лиц, нарушающих требования особого карантинного режима, объявленного на территории Азербайджана.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Саатлинского районного отдела полиции, были выявлены нарушения правил особого карантинного режима, соблюдения мер социального дистанцирования и действующих превентивных мер в кафе “Körpü”, функционирующем на территории района.

В отношении владельца и пяти клиентов заведения составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

С этими лицами были проведены профилактические беседы, разъяснены правила и требования карантинного режима.