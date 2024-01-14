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Известный журналист Эльвин Басгаллы попал в ДТП в Кюрдамире

Известный журналист Эльвин Басгаллы попал в ДТП в Кюрдамире Известный журналист Эльвин Басгаллы попал в ДТП в селе Атакишили Кюрдамирского района.
Происшествия
14 января 2024 г. 17:26
Известный журналист Эльвин Басгаллы попал в ДТП в Кюрдамире

Известный журналист Эльвин Басгаллы попал в ДТП в селе Атакишили Кюрдамирского района.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на автомагистрали Баку-Газах.

Находившийся за рулем автомобиля Hyundai Santa Fe Ниджат Тарвердиев при движении в направлении столицы потерял управление, в результате чего кроссовер перевернулся.

В автомобиле находились брат водителя Эльвин Тарвердиев (Басгаллы) и члены семьи, пострадавших нет.

По факту ведется расследование.

Отметим, что известный журналист Эльвин Басгаллы в настоящее время является пресс-секретарем ОАО "Азеристиликтеджхизат".

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Версия на азербайджанском языке ФотоTanınmış jurnalist Elvin Basqallı Kürdəmirdə avtomobil qəzasına düşüb

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