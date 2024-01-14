Известный журналист Эльвин Басгаллы попал в ДТП в Кюрдамире

Известный журналист Эльвин Басгаллы попал в ДТП в селе Атакишили Кюрдамирского района.
Как сообщает верхнеширванское бюро
Находившийся за рулем автомобиля Hyundai Santa Fe Ниджат Тарвердиев при движении в направлении столицы потерял управление, в результате чего кроссовер перевернулся.
В автомобиле находились брат водителя Эльвин Тарвердиев (Басгаллы) и члены семьи, пострадавших нет.
По факту ведется расследование.
Отметим, что известный журналист Эльвин Басгаллы в настоящее время является пресс-секретарем ОАО "Азеристиликтеджхизат".