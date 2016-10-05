Из квартиры в Баку украдены 5 700 долларов и драгоценности на сумму 11 тыс. манатов

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ На территории Ясамальского района города Баку зарегистрирована кража.
Как сообщает Report, за время отсутствия дома Эмина Абдуллаева 1979 года рождения, проживающего по адресу Ул. Шарифзаде, 196, в его квартире совершена кража.
Согласно информации, неизвестный или неизвестные проникли в квартиру через окно спальни, согнув решетки, и украли 5 700 долларов и драгоценности на сумму 11 тыс. манатов.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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