Из квартиры в Баку украдены 5 700 долларов и драгоценности на сумму 11 тыс. манатов

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ На территории Ясамальского района города Баку зарегистрирована кража.

Как сообщает Report, за время отсутствия дома Эмина Абдуллаева 1979 года рождения, проживающего по адресу Ул. Шарифзаде, 196, в его квартире совершена кража.

Согласно информации, неизвестный или неизвестные проникли в квартиру через окно спальни, согнув решетки, и украли 5 700 долларов и драгоценности на сумму 11 тыс. манатов.

По факту ведется расследование.