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    Из квартиры в Баку украдены 5 700 долларов и драгоценности на сумму 11 тыс. манатов

    По факту ведется расследование

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ На территории Ясамальского района города Баку зарегистрирована кража.

    Как сообщает Report, за время отсутствия дома Эмина Абдуллаева 1979 года рождения, проживающего по адресу Ул. Шарифзаде, 196, в его квартире совершена кража.

    Согласно информации, неизвестный или неизвестные проникли в квартиру через окно спальни, согнув решетки, и украли 5 700 долларов и драгоценности на сумму 11 тыс. манатов.

    По факту ведется расследование.

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