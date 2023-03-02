Из квартиры в Баку украдено золотых украшений на 120 тыс. долларов

Из квартиры в Баку украдено золотых украшений на 120 тыс. долларов

Из квартиры в Баку украдено золото на сумму 120 тысяч долларов. Об этом Report сообщили в Министерстве Внутренних Дел. В 41-й отдел полиции поступила информация о совершении кражи из квартиры в поселке Бадамдар Сабаильского района. При расследовании выя

https://static.report.az/photo/f2a5f97e-04d5-3f41-849e-02650ece7082.jpg https://static.report.az/photo/f2a5f97e-04d5-3f41-849e-02650ece7082.jpg

Из квартиры в Баку украдено золотых украшений на сумму 120 тысяч долларов.



Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.



В 41-й отдел полиции поступила информация о совершении кражи из квартиры в поселке Бадамдар Сабаильского района. В ходе предварительного расследования выяснилось, что в период с декабря прошлого года по 26 февраля текущего года из квартиры при невыясненных обстоятельствах были украдены золотые украшения на сумму 120 000 долларов.



В результате проведенных оперативных мероприятий были выявлены серьезные подозрения в совершении этого преступления жителями Баку С.Рзабейли и Э.Агаевым, которые были задержаны.



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