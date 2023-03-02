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Из квартиры в Баку украдено золотых украшений на 120 тыс. долларов

Из квартиры в Баку украдено золотых украшений на 120 тыс. долларов Из квартиры в Баку украдено золото на сумму 120 тысяч долларов. Об этом Report сообщили в Министерстве Внутренних Дел. В 41-й отдел полиции поступила информация о совершении кражи из квартиры в поселке Бадамдар Сабаильского района. При расследовании выя
Происшествия
2 марта 2023 г. 13:10
Из квартиры в Баку украдено золотых украшений на 120 тыс. долларов

Из квартиры в Баку украдено золотых украшений на сумму 120 тысяч долларов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В 41-й отдел полиции поступила информация о совершении кражи из квартиры в поселке Бадамдар Сабаильского района. В ходе предварительного расследования выяснилось, что в период с декабря прошлого года по 26 февраля текущего года из квартиры при невыясненных обстоятельствах были украдены золотые украшения на сумму 120 000 долларов.

В результате проведенных оперативных мероприятий были выявлены серьезные подозрения в совершении этого преступления жителями Баку С.Рзабейли и Э.Агаевым, которые были задержаны.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda mənzildən 120 min dollarlıq qızıl oğurlanıb, iki nəfər saxlanılıb

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