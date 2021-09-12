Из дома российской теннисистки украли олимпийские медали

Неизвестные ограбили дом олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и серебряной призерки Олимпиады в Токио по теннису Елены Весниной в Подмосковье.

Неизвестные ограбили дом олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и серебряной призерки Олимпиады в Токио по теннису Елены Весниной в Подмосковье.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС сама теннисистка.

В числе прочего похитили обе олимпийские медали.

"Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, (обнаружили, что) украли обе олимпийские медали - золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф", - сказала Веснина.

По ее словам, грабители взломали дверь, чтобы проникнуть в дом. При этом они с мужем забыли включить сигнализацию, и в момент ограбления она была отключена. Точный ущерб от ограбления пока не подсчитали.

Спортсменка уже обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Она добавила, что полиция уже проводит осмотр дома.

В пресс-службе подмосковной полиции подтвердили, что по факту хищения проводится проверка. "Сумма ущерба устанавливается. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - сообщили в полиции.