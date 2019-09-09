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ИВ Абшерона успокоило жителей относительно бродячих собак - ВИДЕО

ИВ Абшерона успокоило жителей относительно бродячих собак - ВИДЕО

Жители жилмассива "АААФ Парк" в Хырдалане сетуют на большое количество бродячих собак, снующих по территории. 

Как сообщает Report, один из жителей распространил видео в Facebook, отметив, что свора собак представляет потенциальную опасность. 

В Исполнительной власти Абшеронского района Report сообщили о том, что большинство собак на этой территории с биркой в ухе: "Они не представляют никакой опасности для общества, местные жители подкармливают их. Этот вопрос держится под контролем. Мы не замечали своры собак на улицах, но если подобное имеет место, мы обратимся в соответствующие структуры".

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