Ильхам Алиев выделил ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" 11 млн 352 тыс. манатов

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по борьбе с вредным воздействием селей и паводковых рек и устранению аварийной ситуации.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в последние годы осуществлены широкомасштабные и крупнообъемные меры по защите от вредных воздействий селей и наводнений, вдоль берегов паводковых рек построены защитные плотины, укреплены существующие плотины и увеличена их высота, приняты другие необходимые меры для беспрепятственного отвода селевых вод и паводков. В целях продолжения отмеченной работы для выполнения "Мер по борьбе с вредным воздействием селей и паводковых рек и устранению аварийной ситуации" согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593 Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" были выделены средства в размере 5 миллионов манатов.

В целях продолжения мер по борьбе с вредным воздействием селей и паводковых рек и устранению аварийной ситуации из суммы, указанной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 11 352 000 манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.