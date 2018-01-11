Гражданин Азербайджана по заказу убил своего начальника

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Ульяновской области пекарь убил своего начальника по заказу жены последнего: женщина разозлилась на супруга и нашла киллера в лице одного из сотрудников предприятия.

Как передает Report, по данным следствия, осенью 2014 года жительница Димитровграда предложила исполнителю - 39-летнему гражданину Азербайджана, полмиллиона рублей за расправу над мужем.

Мигрант согласился, взял у начальницы ружьё и расстрелял её супруга.

Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Ульяновской области данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Женщину обвинили в организации убийства по найму и незаконном приобретении огнестрельного оружия, её сообщника — в убийстве по найму. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд, уточняется СУ СКР по Ульяновской области.