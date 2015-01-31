​Гражданин Азербайджана оштрафован за взятку полицейскому

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Кировском районном суде Калужской области вынесен приговор в отношении гражданина Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, 30-летний иностранец признан виновным в даче взятки полицейскому.

Преступление было совершено 2 октября прошлого года. В помещении служебного кабинета МО МВД России "Кировский" азербайджанец попросил полицейского не привлекать его родственника к административной ответственности. За услуги он дал полицейскому взятку в размере 10 тыс. рублей.

Взятка была дана в рамках оперативного эксперимента, нарушителя задержали. Суд постановил оштрафовать его на 50 тыс. рублей, приговор еще не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.