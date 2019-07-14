Госагентство по туризму распространило заявление о происшествии перед Дворцом шекинских ханов

Сегодня около 12 часов перед Дворцом шекинских ханов сломалась ветка 500-летнего чинара, в результате этого пострадали как местные, так и иностранные граждане.

Как передаёт Report, об этом распространило информацию Госагентство по туризму.

По предварительной информации, в связи с происшествием 19 человек обратились в Шекинскую районную центральную больницу. Двое из них размещены в больницу, оставшимся оказали первую медицинскую помощь, лечение некоторых из них продолжается. Из-за разместившихся в больнице двоих пострадавших из столицы были вызваны высококвалифицированные специалисты.

На месте происшествия правоохранительные органы ведут расследование. После случившегося руководство Госагентства по туризму выехало в Шеки.

С целью проинформировать общество более точной информацией планируется сделать совместное с правоохранительными органами подробное заявление.