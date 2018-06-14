Германия согласилась арендовать у Израиля беспилотники за миллиард евро

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Германия берет в лизинг у Израиля беспилотные летательные аппараты военного назначения в рамках сделки на общую сумму примерно в миллиард евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили израильские власти и компания-производитель.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг поблагодарил правительство и парламент ФРГ за утверждение "гигантского" и "невероятного" контракта, отметив его значение для оборонного комплекса Израиля, всей его экономики и отношений двух стран в области безопасности.

"Я очень доволен принятым накануне решением парламента Германии одобрить гигантскую сделку по лизингу израильских БПЛА… Германия помогает Израилю в сфере безопасности, Израиль помогает Германии", - сказал Нетаньяху, которого цитирует его пресс-служба.