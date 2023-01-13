Генпрокуратура: Причиной смерти четырех человек в Баку стало отравление угарным газом

Причиной смерти четырех человек в Наримановском районе Баку стало отравление угарным газом.

Причиной смерти четырех человек в Наримановском районе Баку стало отравление угарным газом.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что в прокуратуре района продолжается расследование по факту обнаружения 5 января в одной из квартир, расположенных на территории Наримановского района, тел четырех человек: "В результате судебно-медицинских экспертиз и дополнительных лабораторных исследований, назначенных в ходе расследования, было установлено, что причиной смерти стало отравление угарным газом".