Генпрокуратура организует конференцию в Загатале

4 апреля Генеральная прокуратура Азербайджана организует в Загатале конференцию с участием представителей центрального аппарата ведомства, региональных прокуратур, а также сотрудников правоохранительных органов.

4 апреля Генеральная прокуратура Азербайджана организует в Загатале конференцию с участием представителей центрального аппарата ведомства, региональных прокуратур, а также сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает Report, на конференции ожидается участие представителей неправительственных организаций и институтов гражданского общества, а также местных СМИ.

Отметим, что ранее Генеральная прокуратура уже организовывала региональные конференции в Гяндже, Лянкяране, Шеки, Гедабеке, Губе и Барде.