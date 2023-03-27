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Генпрокуратура организует конференцию в Загатале

Генпрокуратура организует конференцию в Загатале 4 апреля Генеральная прокуратура Азербайджана организует в Загатале конференцию с участием представителей центрального аппарата ведомства, региональных прокуратур, а также сотрудников правоохранительных органов.
Происшествия
27 марта 2023 г. 11:25
Генпрокуратура организует конференцию в Загатале

4 апреля Генеральная прокуратура Азербайджана организует в Загатале конференцию с участием представителей центрального аппарата ведомства, региональных прокуратур, а также сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает Report, на конференции ожидается участие представителей неправительственных организаций и институтов гражданского общества, а также местных СМИ.

Отметим, что ранее Генеральная прокуратура уже организовывала региональные конференции в Гяндже, Лянкяране, Шеки, Гедабеке, Губе и Барде.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq Zaqatalada konfrans təşkil edəcək

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