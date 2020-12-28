Генпрокуратура Азербайджана обратилась к армянским коллегам

Руководство Армении не намеревается предпринимать какие-либо шаги для наказания виновных

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила сообщение.

Как сообщает Report, в информации, поступившей из пресс-службы Генпрокуратуры, говорится:

"Как сообщалось ранее, в некоторых СМИ и на страницах социальных сетей было распространено множество видеороликов с предполагаемыми актами оскорбления тел погибших в ходе боевых действий военнослужащих и мирных жителей, а также бесчеловечного обращения с захваченными военнослужащими и мирными жителями со стороны азербайджанских и армянских военнослужащих.

В результате расследований, проведенных Генеральной и Военной прокуратурами Азербайджанской Республики, были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по всем подобным видеороликам, за исключением сфальсифицированных, а также по каждому факту убийства пленных путем отрезания головы и перерезания горла.

Однако, несмотря на то, что Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики дважды официально сообщала о возбуждении уголовного дела по вышеуказанным инцидентам и продолжении оперативно-розыскных мероприятий по привлечению к ответственности виновных и установлению других лиц, отсутствие подобных заявлений с армянской стороны подтверждает, что эти преступления не расследуются правоохранительными органами Армении, и что руководство Армении не намеревается предпринимать какие-либо шаги для наказания виновных.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обратилась в международные организации с целью призвать правоохранительные органы Армении принять меры по фактам оскорбительных действий в отношении тел азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, видеозаписей бесчеловечного обращения с захваченными азербайджанскими военнослужащими, убийства и ранения азербайджанских мирных жителей, а также выполнить свои международные обязательства и провести открытое и справедливое расследование перечисленных уголовных фактов.

В настоящее время органами прокуратуры Азербайджанской Республики проводятся необходимые и интенсивные следственные действия по всем уголовным делам, связанным с незаконными действиями против азербайджанских вооруженных сил, убийства 101 и ранения 423 гражданских лиц.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики, которая осуществляет свою деятельность прозрачным и открытым образом в соответствии с поручениями и рекомендациями президента Азербайджанской Республики, Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, еще раз заявляет, что будут предприняты все возможные меры для выявления виновных лиц и привлечения их к ответственности в рамках существующего правового механизма и международного права, а общественности и дальше будет предоставляться подробная информация.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики считает, что правоохранительные органы Армении должны в соответствии с требованиями международного права обеспечить проведение расследования преступлений, совершенных военнослужащими их страны, и предоставить подробную информацию мировой общественности".