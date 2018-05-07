Генералы бывшего МНБ подали апелляционную жалобу

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Экс-начальники управлений и главного управления упраздненного министерства нацбезопасности (МНБ) – генерал Субахир Гурбанов и другие подали апелляционную жалобу на приговор в отношении себя.

Как сообщает Report, адвокаты этих лиц подали первоначальную апелляционную жалобу на приговор Бакинского военного суда.

По информации, адвокаты пока не получили копию приговора. В связи с этим адвокаты обратились в Бакинский апелляционный суд.

Отметим, что бывшие начальники управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерал Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев, Натаван Мирветова, а также другие должностные лица структуры – Физули Алиев, Заур Мамедов, Натик Алыев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев и Эльшад Азизов были арестованы в 2015 году.

Решением Бакинского военного суда Субахир Гурбанов приговорен к 14 годам, Теймур Гулиев к 12 годам, Физули Алиев - 14 годам, Заур Мамедов - к 10 годам и 6 месяцам, Натиг Алыев - к 10 годам и 6 месяцам, Анар Ширалиев и Эшгин Алиев - к 3 годам лишения свободы каждый.

По решению суда, Э.Азизов и Ф.Атаев приговорены к условному наказанию с 3 годами испытательного срока. Они были освобождены в зале суда. Натаван Мирватова, в отношении которой не была принята мера пресечения в виде ареста, приговорена к условному наказанию с 5 годами испытательного срока.

На суде было объявлено решение в связи с направлением представления президенту страны о лишении генералов звания, в соответствующие органы – лишении званий других лиц

Гражданский иск потерпевших был удовлетворен частично. Дашкесанский эпизод исключен из обвинения.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск Службы госбезопасности против обвиняемых на 1 млн манатов.

Часть арестованного имущества генералов и других была конфискована. С некоторого имущества арест был снят.