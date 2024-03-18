Генерал: В исправительном учреждении в Лянкяране внедрена система распознавания лиц

В новом пенитенциарном комплексе в Лянкяранском районе внедрена система распознавания лиц и создана возможность для онлайн-участия заключенных в судебных заседаниях.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генерал-майор юстиции Огтай Мамедов в рамках медиатура в пенитенциарный комплекс в Лянкяранском районе.

По его словам, комплекс построен с учетом всех современных требований.

"Здесь есть тренажерные залы, чтобы заключенные могли эффективно проводить свой досуг, и площади для исправительных работ", - сказал Мамедов.