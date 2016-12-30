ГДП провела рейд, оштрафовано около 50 водителей - ФОТО

Шеки. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Шеки прошли рейды в отношении водителей, нарушивших правила дорожного движения.

Как сообщает северо-западное бюро Report, цель рейда, проведенного сотрудниками 5-го взвода полка Дорожно-патрульной службы Главного управления государственной дорожной полиции (ГДП) и подразделения государственной дорожной полиции отделения полиции города Шеки, заключалась в пресечении ДТП с учетом интенсивности движения транспорта в праздничные дни.

Как сообщил Report инспектор ГДП Турал Нифталиев, были задержаны нарушители правил дорожного движения, лица, управляющие транспортным средством без водительского удостоверения, не выплачивающие штрафы водители.

В ходе более трехчасового рейда в целом было остановлено свыше 100 автомобилей, оштрафовано около 50 водителей. Периодические рейды запланированы до 6 января будущего года.