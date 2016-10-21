Дорожная полиция предупредила водителей в связи с погодными условиями

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции города Баку ( ГУГДПБ) предупредило нарушающих правила дорожного движения водителей.

Как заявил Report начальник отдела по связям с общественность управления, полковник полиции Вагиф Асадов, в любую погоду водители должны придерживаться всех установленных на дорогах знаков.

В.Асадов подчеркнул, что, согласно требованиям закона "О дорожном движении", преднамеренное или же случайное нарушение правил дорожного движения считается административным правонарушением и влечет установленное законом наказание: "Если во время дождя водитель не замечает дорожного знака, это не означает освобождение его от ответственности. В случае, если водитель не замечает дорожный знак и линию на асфальтовом покрытии, он должен перейти на вторую полосу и ехать по ней, уступив дорогу другим транспортным средствам".

По его словам, в непогоду также нужно придерживаться низкой скорости.

В.Асадов добавил, что в непогоду водители должны держать в чистоте государственные регистрационные знаки, в противном случае они несут административную ответственность.

Отметим, что вчера сотрудники дорожно-патрульной службы выявили 5 990 нарушителей.

20 октября 41 водитель выл задержан и привлечен к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии, а 3 человека - за автохулиганство. Из-за превышения скорости в отношении 2 630 водителей составлен электронный протокол.