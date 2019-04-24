Формула 1: Объявлены пилоты, которые примут участие в пресс-конференции в Баку

Перед началом Формулы-1 Гран-при Азербайджана SOCAR руководство Международной автомобильной федерации (FIA) традиционно опубликовало расписание и состав участников пресс-конференций.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт FIA, 25 апреля пресс-центр посетят Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео"), Кевин Магнуссен ("Хаас"), Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт"), Нико Хюлькенберг ("Рено") и Джордж Расселл ("Уильямс"). Начало пресс-конференции — в 17:00 по бакинскому времени.

26 апреля, в пятницу, в 15:00 по местному времени с прессой будут общаться руководители ряда команд. Так, в пресс-центр придут Тото Вольф ("Мерседес"), Отмар Зафнауэр ("Рейсинг Пойнт"), Кристиан Хорнер ("Ред Булл"), Сириль Абитебуль ("Рено") и Клэр Уильямс ("Уильямс").

Напомним, что с 26 по 28 апреля на трассе в Баку пройдёт четвёртый этап сезона Формулы-1 — Гран-при Азербайджана SOCAR.