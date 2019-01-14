 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Фикрет Фарамазоглу обратился к представителям СМИ - ФОТО

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Находящийся в местах лишения свободы Фикрет Фарамазоглу (Ибишбейли Фикрет Фарамазоглу) обратился к представителям СМИ.

    Report предлагает вниманию читателей обращение, написанное Ф.Фарамазоглу 14 января:  

    "Уважаемые представители медиа!

    В соцсети распространили информацию о якобы объявлении мной голодовки в знак поддержки Мехмана Гусейнова. Хочу довести до вашего внимания, что я не начинал никакой голодовки. На данный момент принимаю пищу, у меня нет недовольства относительно условий содержания и питания. Поэтому, прошу всех при распространении в дальнейшем какой-либо информации от моего имени, уточнять данные со мной или же моим адвокатом. 

    Хотелось бы довести до вашего сведения, что сейчас я нахожусь в Исправительном учреждении №2. На данный момент я не провожу голодовку и никто из содержащихся вместе со мной в исправительном учреждении заключенных не проводит эту акцию".  

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi