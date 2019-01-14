Фикрет Фарамазоглу обратился к представителям СМИ - ФОТО

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Находящийся в местах лишения свободы Фикрет Фарамазоглу (Ибишбейли Фикрет Фарамазоглу) обратился к представителям СМИ.

Report предлагает вниманию читателей обращение, написанное Ф.Фарамазоглу 14 января:

"Уважаемые представители медиа!

В соцсети распространили информацию о якобы объявлении мной голодовки в знак поддержки Мехмана Гусейнова. Хочу довести до вашего внимания, что я не начинал никакой голодовки. На данный момент принимаю пищу, у меня нет недовольства относительно условий содержания и питания. Поэтому, прошу всех при распространении в дальнейшем какой-либо информации от моего имени, уточнять данные со мной или же моим адвокатом.

Хотелось бы довести до вашего сведения, что сейчас я нахожусь в Исправительном учреждении №2. На данный момент я не провожу голодовку и никто из содержащихся вместе со мной в исправительном учреждении заключенных не проводит эту акцию".