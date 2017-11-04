ФИФА отстранила футболиста сборной Перу Герреро на 30 дней за допинг

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Перу Хосе Паоло Герреро отстранен Международной федерацией футбола (ФИФА) на 30 дней после того, как стало известно, что его допинг-проба дала положительный результат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Нападающий пропустит стыковые матчи за выход в финальную часть чемпионата мира со сборной Новой Зеландии, которые пройдут 11 и 16 ноября.

Футболист провел за команду Перу 83 матча, в которых забил 32 гола.