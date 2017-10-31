Фадая Лачын была членом организованной преступной группировки

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Певица Фадая Лачын (Фадая Барис гызы Мамедова) обвиняется в оказании помощи в составе организованной группы при побеге заключенному Этибару Мамедову по кличке "Годжа".

Об этом сообщили Report в правоохранительных органах.

В отношении певицы возбуждено уголовное дело по статье 304.2.1 (Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, группой лиц по предварительному сговору). Решением Насиминского районного суда в отношении Ф. Лачын избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

В случае если в ходе судебного следствия вина Ф. Лачын будет доказана, ей грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, что доставленные в Баку в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку заключенные А. Агами и Э. Мамедов совершили побег. Дело обвиняемых в умышленном убийстве беглецов А. Агами и Э. Мамедова рассматривается в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. На прошлой неделе гособвинитель потребовал для каждого из них по 19 лет тюремного заключения.

Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А. Агами и Э. Мамедов сбежали. Обвиняемых везли в Бакинский следственный изолятор.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.