Экс-мэр Махачкалы не признал своей вины

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Находящийся на скамье подсудимых бывший мэр Махачкалы Саид Амиров заявил о своей невиновности и сфабрикованности дела.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на скамье подсудимых находятся также племянник экс-мэра Юсуп Джапаров, Мурад Алиев, трое братьев Ахмедовых, Магомед Кадиев и Зубаир Мутаев.

Все они обвиняются в убийстве исполняющего обязанности начальника следственного отдела СК по Советскому району Махачкалы Арсена Гаджибекова и организации и исполнении теракта в торгово-развлекательном комплексе "Москва" в Каспийске.

"Ни я, ни Юсуп Джапаров не причастны к этим преступлениям, придуманным следствием", - сказал Амиров в ходе его допроса адвокатами. Он добавил, что все свидетели по делу были подвергнуты пыткам для получения показаний.