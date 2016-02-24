Двоюродный брат Джавида Гусейнова дал показания в суде

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Сабаильском районном суде продолжен судебный процесс по уголовному делу бывшего футболиста клуба "Габала" Джавида Гусейнова, арестованного по делу об избиении и убийстве сотрудника сайта аnn.tv Расима Алиева.

Как сообщает Report, на процесс под председательством судьи Эльмара Рагимова Дж.Гусейнов ответил на вопросы гособвинителя и адвоката Адема Мамедова.

Затем показания дал другой обвиняемый по делу Эльшан Исмаилов (двоюродный брат Дж.Гусейнова).

Очередное судебное заседание назначено на 11 марта.

Напомним, что 8 августа житель Баку, сотрудник ann.tv Алиев Расим Магомедали оглу был избит группой неизвестных лиц на территории поселка Баилово Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа.

По факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

По факту в отношении Эльшана Исмаилова, Джамала Мамедова, Арифа Алиева, Кянана Мадатова и Самира Мустафаева была избрана мера пресечения в виде ареста. Джавид Гусейнов был обвинен по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК, так как есть серьезные основания полагать, что он знал и не сообщил о готовящемся тяжелом преступлении при организаторстве двоюродного брата Э.Исмаилова, а после совершения преступления совершил деяния, направленные на заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления. По решению суда в его отношении в качестве меры пресечения избран арест.

22 декабря было завершено следствие по уголовному делу, возбужденному Бакинской городской прокуратурой. Был утвержден обвинительный акт по уголовному делу К.Мадатова, Дж.Мамедова и С.Мустафаева по ст. 126.3 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти пострадавшего лица) УК, а также Э.Исмаилова и А.Алиева по ст. 126.3 и 177.1 (кража) УК и направлено на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Из материалов уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению Дж.Гусейнова по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК.