Дорожная полиция: С начала года в ДТП с участием мотоциклов и мопедов погибли 16 человек

Дорожная полиция: С начала года в ДТП с участием мотоциклов и мопедов погибли 16 человек

За 11 месяцев текущего года в Азербайджане произошло 46 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов и мопедов.

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За 11 месяцев текущего года в Азербайджане произошло 46 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов и мопедов. Как передает Report со ссылкой на данные Главного управления дорожной полиции, в результате ДТП погибли 16 человек погибли, 34 получили ранения различной степени тяжести. Только за последние 15 дней в Нефтчалинском, Шекинском, Загатальском и Кюрдамирском районах в 5 авариях с мотоциклистами 4 человека погибли, 3 пострадали. "Управление в очередной раз призывает водителей мотоциклов, мопедов и других двухколесных транспортных средств неукоснительно соблюдать правила безопасности, быть предельно осторожными в ветреную и дождливую погоду, не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а также других участников дорожного движения", - говорится в сообщении. Подпишитесь на наш Telegram канал