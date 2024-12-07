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Дорожная полиция: С начала года в ДТП с участием мотоциклов и мопедов погибли 16 человек

Дорожная полиция: С начала года в ДТП с участием мотоциклов и мопедов погибли 16 человек За 11 месяцев текущего года в Азербайджане произошло 46 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов и мопедов.
Происшествия
7 декабря 2024 г. 10:55
Дорожная полиция: С начала года в ДТП с участием мотоциклов и мопедов погибли 16 человек

За 11 месяцев текущего года в Азербайджане произошло 46 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов и мопедов.

Как передает Report со ссылкой на данные Главного управления дорожной полиции, в результате ДТП погибли 16 человек погибли, 34 получили ранения различной степени тяжести.

Только за последние 15 дней в Нефтчалинском, Шекинском, Загатальском и Кюрдамирском районах в 5 авариях с мотоциклистами 4 человека погибли, 3 пострадали.

"Управление в очередной раз призывает водителей мотоциклов, мопедов и других двухколесных транспортных средств неукоснительно соблюдать правила безопасности, быть предельно осторожными в ветреную и дождливую погоду, не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а также других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu ilin 11 ayında 46 motosiklet və moped qəzası olub, 16 nəfər ölüb

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