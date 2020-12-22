Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества

Государственная служба по вопросам имущества при Минэкономики подала апелляционную жалобу

Государственная дорожная полиция составила в административном порядке протокол в отношении Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, опираясь на данные протокола, Хатаинский районный суд оштрафовал Госслужбу по вопросам имущества на 300 манатов.

Госучреждение признано виновным по статье 347 (Непредоставление сведений о лице, управлявшем транспортным средством, находящимся в собственности или пользовании юридического лица, во время совершения административного проступка в течение 5 дней со времени получения запроса полномочного органа (должностного лица) об этом) Кодекса об административных проступках Азербайджана.

Государственная служба по вопросам имущества при Минэкономики подала апелляционную жалобу на решение суда.