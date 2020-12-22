О нас
Report Georgia
Аудио новости

Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества

Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества Государственная служба по вопросам имущества при Минэкономики подала апелляционную жалобу
Происшествия
22 декабря 2020 г. 13:20
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
0 : 00
0 : 00

Государственная дорожная полиция составила в административном порядке протокол в отношении Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, опираясь на данные протокола, Хатаинский районный суд оштрафовал Госслужбу по вопросам имущества на 300 манатов.

Госучреждение признано виновным по статье 347 (Непредоставление сведений о лице, управлявшем транспортным средством, находящимся в собственности или пользовании юридического лица, во время совершения административного проступка в течение 5 дней со времени получения запроса полномочного органа (должностного лица) об этом) Кодекса об административных проступках Азербайджана.

Государственная служба по вопросам имущества при Минэкономики подала апелляционную жалобу на решение суда.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DYP Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətini cərimələdi

Новости партнеров

Самое важное

Россельхознадзор дал добро на поставку помидоров и яблок из Азербайджана
Россельхознадзор дал добро на поставку помидоров и яблок из Азербайджана
22 декабря 2020 г. 13:14
Азербайджанцы не верят, что смогут жить вместе с армянами в Карабахе
Азербайджанцы не верят, что смогут жить вместе с армянами в Карабахе
22 декабря 2020 г. 12:06
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
21 декабря 2020 г. 17:42
Все улицы Шуши обследованы, правительству будет представлен отчет
ФотоВсе улицы Шуши обследованы, правительству будет представлен отчет
21 декабря 2020 г. 17:36
Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
Освобожденное от оккупации джабраильское село Гараджаллы
Освобожденное от оккупации джабраильское село Гараджаллы
21 декабря 2020 г. 15:06
Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот
Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот
21 декабря 2020 г. 12:57
Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям
Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям
21 декабря 2020 г. 11:46
МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов
МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов
20 декабря 2020 г. 17:44
Фото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
ФотоФото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
19 декабря 2020 г. 13:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi