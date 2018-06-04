Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с проведением в Баку чемпионата мира по велоспорту

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ "Безопасность на дорогах в связи с предстоящим 5-9 июня в Баку чемпионатом мира по велоспорту - BMX неизменно в центре внимания".

Заведующий отделом по пропаганде безопасности дорожного движения и связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов сообщил Report, что в указанный период автомобили от мечети "Биби-Эйбат" в сторону Локбатанского круга будут двигаться по правой полосе дороги:

"В целях обеспечения безопасности участников соревнования дорога будет поделена надвое и установлена скорость движения 30-50 км/ч. Территория будет оснащена специальными дорожными знаками и направляющими линиями. Проверочно-пропускные пункты на территории "участка Ших" и парка Достлуг в Сабаильском районе взяты под контроль и полностью охраняются сотрудниками полиции.

Дорожная полиции призывает автомобилистов на время проведения соревнования воспользоваться иными путями въезда и выезда в северном направлении. Во избежание пробок в северном направлении со стороны мечети "Биби-Эйбат" водители могут воспользоваться нагорной дорогой через круг 20-го участка, пересекая поселок Бадамдар и следуя по ул. Микаила Мушфига, то есть по 3-й кольцевой дороге, а следующие в направлении центра столицы могут поехать с Локбатанского круга по 3-й кольцевой и выехать на территорию Ясамальского района.

Для организации и проведения чемпионата мира на высоком уровне безопасности, подготовка к чемпионату мира, встреча и размещение гостей ведутся по плану и заранее определенному графику.

Мы призываем водителей и владельцев автомобилей по возможности меньше пользоваться персональным транспортом, отдавая преимущество общественному"