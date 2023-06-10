О нас

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с проведением IV этапа велогонки "Дорогая Шуша"

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с проведением IV этапа велогонки "Дорогая Шуша" Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с проведением IV этапа международного турнира по велосипедному спорту "Дорогая Шуша"
Происшествия
10 июня 2023 г. 10:57
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с проведением IV этапа велогонки Дорогая Шуша

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с проведением IV этапа международного турнира по велосипедному спорту "Дорогая Шуша".

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что завершился третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша", которая внесла очередной вклад в растущий авторитет Азербайджана в мире.

"Сегодня в городе Гянджа стартует четвертый этап соревнований. Спортсмены преодолеют трассу Гянджа-Шамкир и финишируют в Гёйгёльском государственном природном заповеднике. Тур продлится с 10:30 утра до 15:00 дня.

Для того чтобы престижное спортивное соревнование прошло в максимально безопасных условиях, мы просим водителей в указанный временной промежуток по мере возможности не использовать дороги, по которым будут передвигаться велосипедисты",- отмечается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DYP “Əziz Şuşa” velosiped turnirinin IV mərhələsi ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

Другие новости из категории

С банковской карты жителя Баку похищены деньги
С банковской карты жителя Баку похищены деньги
10 июня 2023 г. 11:30
МВД: В Азербайджане за минувшие сутки в ДТП погибли два человека
МВД: В Азербайджане за минувшие сутки в ДТП погибли два человека
10 июня 2023 г. 10:40
​​​​​​​Дорожная полиция обратилась к родителям учащихся в связи с организацией экскурсий
​​​​​​​Дорожная полиция обратилась к родителям учащихся в связи с организацией экскурсий
10 июня 2023 г. 10:16
Двухлетний ребенок серьезно пострадал в ДТП в Баку
Двухлетний ребенок серьезно пострадал в ДТП в Баку
10 июня 2023 г. 09:26
В Сабирабаде задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков, полученных у гражданина Ирана
В Сабирабаде задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков, полученных у гражданина Ирана
10 июня 2023 г. 08:59
В Баку молодую девушку сбил автомобиль
В Баку молодую девушку сбил автомобиль
10 июня 2023 г. 08:16
В Баку 71-летний мужчина пострадал в ДТП
В Баку 71-летний мужчина пострадал в ДТП
10 июня 2023 г. 03:45
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
В Баку произошло ДТП с участием автомобиля Prius
ФотоВ Баку произошло ДТП с участием автомобиля Prius
9 июня 2023 г. 16:17
На начальника отдела Министерства юстиции заведено уголовное дело
На начальника отдела Министерства юстиции заведено уголовное дело
9 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi