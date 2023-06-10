Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с проведением IV этапа велогонки "Дорогая Шуша"

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с проведением IV этапа международного турнира по велосипедному спорту "Дорогая Шуша"

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с проведением IV этапа международного турнира по велосипедному спорту "Дорогая Шуша".

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что завершился третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша", которая внесла очередной вклад в растущий авторитет Азербайджана в мире.

"Сегодня в городе Гянджа стартует четвертый этап соревнований. Спортсмены преодолеют трассу Гянджа-Шамкир и финишируют в Гёйгёльском государственном природном заповеднике. Тур продлится с 10:30 утра до 15:00 дня.

Для того чтобы престижное спортивное соревнование прошло в максимально безопасных условиях, мы просим водителей в указанный временной промежуток по мере возможности не использовать дороги, по которым будут передвигаться велосипедисты",- отмечается в сообщении.