Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Главное управление государственной дорожной полиции МВД обратилось к водителям и пешеходам

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям и пешеходам.

Как передает Report, в обращении отмечается, что согласно информации Национальной гидрометеорологической службы МЭПР, с сегодняшнего дня в регионах Азербайджана и Баку погодные условия резко переменятся, ожидаются снег, ветер, метель, гололедица на дорогах.

"С учетом этого водители должны воздерживаться от высокой скорости и резких маневров, проконтролировать работоспособность дворников и стеклоочистителей, а также наружных фар до начала поездки, правильно пользоваться системой обогрева и вентиляции в салоне автомобиля.

Пешеходам также следует серьезнее соблюдать меры безопасности на дорогах, при выходе на улицу в темное время суток или в условиях ограниченной видимости предпочитать яркие расцветки одежды, при передвижении выбирать по возможности безопасные места.

В то же время в условиях сильного ветра опасно парковать транспортные средства у высокоэтажных зданий, под балконами, а также деревьями, которые могут упасть".