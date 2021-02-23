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Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам Главное управление государственной дорожной полиции МВД обратилось к водителям и пешеходам
Происшествия
23 февраля 2021 г. 09:52
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям и пешеходам.

Как передает Report, в обращении отмечается, что согласно информации Национальной гидрометеорологической службы МЭПР, с сегодняшнего дня в регионах Азербайджана и Баку погодные условия резко переменятся, ожидаются снег, ветер, метель, гололедица на дорогах.

"С учетом этого водители должны воздерживаться от высокой скорости и резких маневров, проконтролировать работоспособность дворников и стеклоочистителей, а также наружных фар до начала поездки, правильно пользоваться системой обогрева и вентиляции в салоне автомобиля.

Пешеходам также следует серьезнее соблюдать меры безопасности на дорогах, при выходе на улицу в темное время суток или в условиях ограниченной видимости предпочитать яркие расцветки одежды, при передвижении выбирать по возможности безопасные места.

В то же время в условиях сильного ветра опасно парковать транспортные средства у высокоэтажных зданий, под балконами, а также деревьями, которые могут упасть".

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi sürücülərə və piyadalara müraciət etdi

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