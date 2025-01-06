Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения в связи с нестабильной погодой

08:53

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с нестабильными погодными условиями.

Об этом Report сообщили в управлении.

Отмечено, что Национальная служба гидрометеорологии выпустила желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемым ветром в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

В связи с этим дорожная полиция призвала участников дорожного движения быть внимательными на дорогах, снизить скоростной режим до минимума, соблюдать дистанцию ​​больше нормы, а также не парковать автомобили вблизи объектов с высокой вероятностью опрокидывания или срыва в ветреную погоду.

Кроме этого, управление рекомендует принять профилактические меры для предотвращения возможных аварий, учитывать скользкость дорог в дождливую погоду, проверять исправность дворников автотранспортных средств и осветительных приборов.