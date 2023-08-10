​​​​​​​Дорожная полиция обратилась к болельщикам в связи с предстоящими матчами "Карабаха" и "Нефтчи"

Управление Государственной дорожной полиции рекомендует болельщикам, которые планируют посетить сегодняшние матчи "Карабах" - "ХИК" и "Нефтчи" - "Бешикташ", отдать предпочтение общественному транспорту.

Управление Государственной дорожной полиции рекомендует болельщикам, которые планируют посетить сегодняшние матчи "Карабах" - ХИК и "Нефтчи" - "Бешикташ", отдать предпочтение общественному транспорту.

Об этом Report заявил старший инспектор Управления, майор полиции Араз Аскерли.

"Расположение станций метро "Гянджлик" и "Халглар Достлугу" рядом с Республиканским стадионом им. Тофига Бахрамова и стадионом "Нефтчи арена", где пройдут матчи, а также наличие условий для движения автобусов удовлетворяет все потребности болельщиков в транспортных услугах. Мы просим жителей столицы, болельщиков, которые придут посмотреть игру нашей команды, воспользоваться общественным транспортом. Рекомендуем прибыть на место проведения матча за час до начала игры", - подчеркнул он.