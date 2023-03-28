Дорожная полиция об аварии на Абшероне, в которой погибли два человека

В результате столкновения автомобилей на территории Абшеронского района два человека погибли, еще шестеро получили ранения.

В результате столкновения автомобилей на территории Абшеронского района два человека погибли, еще шестеро получили ранения.

Об этом Report сообщил начальник отдела Главного управления дорожной полиции Ровшан Тагиев.

Он отметил, что накануне вечером на дороге Хырдалан-Сарай столкнулись грузовой автомобиль İVECO (90-JU-259), за рулем которого находился Этирам Фарзалиев, и Mercedes (90-SM-259) под управлением Исмаила Гусейнова.

В результате аварии погибли два человека, шестеро получили ранения. Состояние пострадавших оценивается как средне-тяжелое.

По факту проводится расследование.