    Дорожная полиция: Более половины ДТП в Баку связаны с наездом на пешеходов

    Происшествия
    • 20 октября, 2025
    • 12:07
    59,6% дорожно-транспортных происшествий в Баку за 9 месяцев текущего года пришлись на случаи наезда на пешеходов, в целом по стране этот показатель составил 39,1%.

    Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

    В ведомстве отметили, что немалое число таких ДТП происходит по неосторожности самих пешеходов.

    "К сожалению, большинство наездов происходит вблизи пешеходных переходов, что вновь подчеркивает важность личной ответственности участников движения", - говорится в сообщении.

    В дорожной полиции призвали граждан переходить дорогу только в установленных местах, быть особенно внимательными в темное время суток и не пользоваться телефонами или наушниками при переходе дороги.

