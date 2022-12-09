Дорожная полиция Азербайджана обратилась к грузоперевозчикам

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) сделало предупреждение водителям, нарушающим правила грузоперевозок.

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) сделало предупреждение водителям, нарушающим правила грузоперевозок.

Как сообщили Report в управлении, в предупреждении говорится:

"Главное управление ГДП продолжает меры по борьбе с нарушением правил грузоперевозок. Несмотря на проведение просветительских мероприятий, многочисленные предупреждения о последствиях перегрузки автотранспортных средств при перевозке грузов, в том числе увеличении риска аварий из-за преждевременной порчи дорожного покрытия, деформации дороги, возникновения реальной угрозы для других участников движения и прочих явлениях, все еще встречаются водители, нарушающие соответствующие требования.

Управление вновь доводит до сведения юридических и физических лиц, занимающихся грузоперевозками, что независимо от назначения, любой груз не должен превышать массу, установленную соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджана.

Также доводим до сведения водителей, а также должностных и юридических лиц, занимающихся погрузками, что при выявлении случаев превышения параметров груза, установленных требованиями действующего законодательства, движение транспортных средств будет запрещено, а в отношении этих лиц будут применены санкции, предусмотренные законодательством".