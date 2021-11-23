Директор дома торжеств "Оскар" арестован за нарушение карантинных правил

В расположенном в Низаминском районе доме торжеств “Оскар” выявлены нарушения карантинного режима.

В расположенном в Низаминском районе доме торжеств “Оскар” выявлены нарушения карантинного режима.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, во время проведенного сотрудниками полиции мероприятия выяснилось, что в доме торжеств в нарушение карантинных правил было организовано свадебное торжество с участием 280 гостей.

Директор дома торжеств Рафаэль Мамедов и персонал заведения задержаны.

По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК АР, к следствию привлечен директор дома торжеств “Оскар” Рафаэль Мамедов.

По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца, следственные мероприятия продолжаются.