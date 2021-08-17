Директор бакинской школы обвиняется в присвоении 35 тыс. манатов

В Сабунчинской районной прокуратуре проведено расследование по факту присвоения средств госбюджета директором полной средней школы №4 им. Дж.Джахангирова поселка Балаханы Сабунчинского района Рагимовой Фатданой Асадулла гызы.

В Сабунчинской районной прокуратуре проведено расследование по факту присвоения средств госбюджета директором полной средней школы №4 им. Дж.Джахангирова поселка Балаханы Сабунчинского района Рагимовой Фатданой Асадулла гызы.

Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, были выявлены обоснованные подозрения в том, что Фатдана Рагимова, воспользовавшись своими должностными полномочиями, создала условия для невыхода на работу сотрудников возглавляемого ею учебного заведения и присвоила выделенную сотрудникам заработную плату в размере 35 000 манатов.

Фатдана Рагимова привлечена в качестве обвиняемой по статьям 179.2.3 (присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4 (присвоение или растрата, совершенное с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В служебном кабинете и по адресу проживания Фатданы Рагимовой было обнаружено и изъято в общей сложности 38 зарплатных карт на имена сотрудников школы, многочисленные удостоверения социального страхования и другие имеющие значение для дела документы.

Всех пострадавших от незаконных действий директора школы просят обращаться на "горячую линию" 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

62-летняя Ф.Рагимова является директором полной средней школы №4 им.Дж.Джахангирова с 2003 года.