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    Девять боевиков "Талибана" уничтожены в Афганистане в результате авиаударов

    В числе убитых - местный полевой командир радикального движения

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Девять боевиков радикального движения "Талибан", в том числе местный полевой командир, уничтожены в результате авиаударов, нанесенных по позициям талибов в афганских провинциях Урузган и Тахар.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье министерство национальной обороны страны.

    По его данным, которые приводит телеканал Tolo news, в результате ударов по укрытиям талибов были ликвидированы четыре боевика и уничтожен тайник с оружием, принадлежавший радикалам.

    "Пять боевиков, в том числе местный полевой командир движения "Талибан", известный как мулла Мир Вали, уничтожены в результате авиаудара в уезде Даркад в провинции Тахар", - приводит телеканал заявление министерства.

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