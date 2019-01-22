Дело водителя, сбившего насмерть юного футболиста в Бинагади, отправлено в суд

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Завершено предварительное следствие по уголовному делу водителя Фахреддина Баширова, ставшего причиной гибели двух людей в Бинагади.
Как сообщает Report, материалы собранного в отношении него уголовного дела была переданы на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Уголовное дело передано в производство судьи Новруза Керимова.
Дата подготовительного заседания суда пока неизвестна.
Отметим, что 2 октября прошлого года около 10:00 житель Сумгайыта Баширов Фахраддин Асиф оглу за рулем грузовика марки İsuzu с государственным регистрационным номером 90-XU-233 сбил в поселке Новханы Бинагадинского района пытавшихся перейти дорогу Гасымова Айхана Хайям оглу 2004 г.р. и Байрамова Расима Вугар оглу, которые от полученных травм скончались на месте происшествия.
По факту в следственном отделе Бинагадинского РУП возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК.
Ф.Баширов привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица.
Напомним, что один из погибших в результате ДТП - А.Гасымов выступал в команде "Сумгайыт" U-15.
İsmayıl NəsibliАвтор новости