Дело водителя, сбившего насмерть юного футболиста в Бинагади, отправлено в суд

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Завершено предварительное следствие по уголовному делу водителя Фахреддина Баширова, ставшего причиной гибели двух людей в Бинагади.

Как сообщает Report, материалы собранного в отношении него уголовного дела была переданы на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Новруза Керимова.

Дата подготовительного заседания суда пока неизвестна.

Отметим, что 2 октября прошлого года около 10:00 житель Сумгайыта Баширов Фахраддин Асиф оглу за рулем грузовика марки İsuzu с государственным регистрационным номером 90-XU-233 сбил в поселке Новханы Бинагадинского района пытавшихся перейти дорогу Гасымова Айхана Хайям оглу 2004 г.р. и Байрамова Расима Вугар оглу, которые от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту в следственном отделе Бинагадинского РУП возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК.

Ф.Баширов привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица.

Напомним, что один из погибших в результате ДТП - А.Гасымов выступал в команде "Сумгайыт" U-15.