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    Делегация НАТО прибыла в Азербайджан

    В Вооруженных силах Азербайджана проводятся Дни НАТО© Report

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Экспертная группа Штаба Союзного Командования по Трансформации НАТО проводит "Дни НАТО" в Вооруженных силах Азербайджана.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Делегация, возглавляемая начальником штаба Управления Военного Партнерства НАТО, полковником Александром Швабом (Канада), посетит Военную Академию Вооруженных сил, Азербайджанское Высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также Военно-морские силы Азербайджана.

    В рамках мероприятия, офицерам и курсантам Вооруженных сил будут зачитаны лекции на темы "НАТО сегодня (структура и обязанности)", "Сотрудничество Азербайджан-НАТО", "Стратегическое воздействие, предпочитаемое НАТО", "Морские силы НАТО", "НАТО после Варшавского Саммита, Политика партнерства НАТО и Южный Кавказ", "Глобальное кибер-развитие и реакция НАТО".

    "Дни НАТО" в Вооруженных силах Азербайджана продолжатся до 25 ноября.

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