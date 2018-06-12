Дашкесанскому убийце жены и 20-дневного младенца вынесен суровый приговор

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Гянджа. 12 июня. REPORT.AZ/ Убийце пятой жены и 20-дневного ребенка в Дашесанском районе зачитан приговор.

Как сообщает западное бюро Report, на процессе в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаика Махмудова состоялось судебное заседание над Рафиком Алиш оглы Алекперовым 1979 г.р., который в июне прошлого года убил в селе Шахвеледли свою жену и 20-дневного младенца.

На процессе он был обвинен по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) и 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника). Признанного виновным Р.Алекперова приговорили к 20 годам заключения.

Отметим, что Р.Алекперов забил насмерть пастушьей палкой пятую жену Кямилю Дашдемир гызы Мамедову 1980 г.р. Во время избиения от ударов пастушьей палкой скончался находящийся в руках женщины 20-дневный младенец. Увидев, что женщина и младенец мертвы, Алекперов сбежал с места преступления и пытался скрыться от следствия.