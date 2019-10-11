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ЦИК назвал причину необращения в Минюст относительно ряда политических партий

ЦИК Азербайджана о причине необращения в Минюст по ряду политпартий
© Report

Центральная избирательная комиссия Азербайджана назвала причину необращения в министерство юстиции в связи с политическими партиями, не предъявившими ежегодные финансовые отчеты.

Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов сказал, что к аннулированию регистрации политической партии неодобрительно относятся на международной арене.

"Мы можем поднять вопрос политических партий, не предоставивших ежегодные финансовые отчеты в ЦИК. У нас имеются такие полномочия. Обсуждения с международными организациями состояли из того, чтобы мы не выступали причиной аннулирования регистрации политических партий. Потому что на международной арене негативно относятся к информации о приостановлении деятельности политических партий".

Отметим, что финансовый отчет за 2018 год в ЦИК предоставили только 48 из 55 прошедших регистрацию партий.

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